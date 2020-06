Ciudad de México (MiMorelia.com).- Paty Navidad, quien desde que comenzó la el Covid-19 expresó su postura a la pandemia, lanzó un nuevo tuit con el que usuarios se le fueron encima.

Y es que aunque la actriz de la «La fea más bella» ya mostró en repetidas ocasiones que, para ella, el coronavirus sí existe, pero fue «creado para reducir la población mundial», según sus propias palabras, sigue dando de qué hablar sobre el mismo tema.

Uno de sus primeros tuit en enero de este año sobre el Covid-19, decía que «por medio de las vacunas buscan controlarnos, convertirnos en seres débiles y manipulables para ejercer mejor el papel de esclavos y al mismo tiempo estamos vulnerables a cualquier virus o epidemia creada por ellos, # CoronaVirus como método de reducción de la población y negocio».

Ante tal comentario de la actriz, quien tiene gran alcance en sus redes sociales, internautas no dejaron pasar el comentario y le respondieron:

Si a usted no se cuidá porque no le importa perder la vida es muy su asunto, pero no lo haga por usted, hágalo por consideración a los demás.

Eso habla de lo pequeña que eres.

Quizá no es tu culpa sino de la dolorosamente pequeña cantidad de libros que has leido.

No te das cuenta que no es una cuestión de manipulación. Es algo biológico.

Qué tal si te das una vuelta a algún hospital y haces un voluntariado?

— I Make It Look Easy (@NadaSeMeNiega) June 28, 2020