No van a callar la democracia, en Michoacán somos más los buenos: Toño García

Morelia, Michoacán (Boletín).-La violencia no va callar el progreso de la democracia en Michoacán, los candidatos del Frente vamos por la construcción de la paz, la estabilidad y la participación ciudadana, aseveró Toño García, candidato al Senado de la República.

El abanderado por los Partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) habló a los uruapenses que el desde el pleno legislativo tendrá la voluntad de la gente y el compromiso para mantener la estabilidad en el estado.

“Son más las personas que buscan la paz en el estado y con esa gente nos vamos a aliar, pues no dejaremos en vano la lucha social de aquellos que hemos perdido en el camino”, refirió el candidato en memoria a su compañero, Alejandro Chávez Zavala, candidato a la Alcaldía de Taretan, quien falleció tras un atentado.

En ese sentido, Toño García sentenció que no habrá barreras para que este 1 de julio, se festeje la democracia a favor de la paz y la unidad de los michoacanos al asistir a las urnas.

“Repudio total a quienes pretenden callarnos, a quienes quieren detener la democracia, la justicia y la paz, somos gente que pretende generar condiciones, no vamos a detenernos, somos más los buenos, lo vamos a lograr”, resaltó el político perredista.

De igual forma, el ex alcalde y ex diputado federal subrayó que las coaliciones Por México al Frente y Por Michoacan al Frente están unidos con la ciudadanía y no se detendrán por quienes quieren coartar la libertad y la democracia, pues tendrán un fuerte vínculo a través de su compañero de fórmula y suplente, Marco Trejo Pureco.

“Yo estaré en el Congreso de la Unión, pero Marco Trejo, mi suplente estará con ustedes para llevar su voz al Senado y que retumbe en acciones públicas para todos. Con trabajo no habrá competencia, juntos vamos a lograr el 1 de julio otro panorama diferente”, aseguró el aspirante a la Cámara Alta.