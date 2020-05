Ciudad de México (Rasainforma.com).- El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió este domingo a sus adversarios, quienes han solicitado que renuncie al cargo y que en días pasados se manifestaron con sus vehículos.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el mandatario habló desde la selva maya en donde reiteró que la peste que más ha afectado a México es la corrupción y por ello hay que desterrarla.

“En eso no podemos dar un paso atrás”, dijo y añadió que sus oponentes “quieren que yo dimita, que me vaya del gobierno; que no coman ansias, yo mismo establecí las reglas porque soy un hombre de principios”, indicó.

Añadió “No voy a estar en el gobierno si el pueblo no me apoya, si el pueblo no me respalda , ya lo he dicho (…) me voy a retirar, yo no puedo gobernar si no tengo el apoyo de la gente”.

El jefe del Ejecutivo señaló que los políticos deben tener autoridad moral para tener autoridad política y a la fuerza no se debe gobernar.

“Yo no soy un ambiciosos vulgar, yo lucho por principios y por ideales, y estoy luchando porque estamos empeñados en transformar a nuestro país”.

Destacó que el próximo año habrá elecciones para renovar el congreso y ahí la gente va a votar “si quiere que regrese el conservadurismo, la corrupción, los privilegios, el pueblo es libre y yo voy a respetar siempre el mandato popular”, dijo.

Por: Ariana Castellanos/rmr