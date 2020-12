Antes que nada, mis mejores deseos para esta noche buena y una muy feliz navidad mañana; en esta noche que por tercer día, la luz avanza sobre las tinieblas, después del solsticio de invierno que es la noche más larga del año. El avance de la luminosidad sobre la oscuridad, luego de que en el hemisferio norte de nuestro planeta pareciera que la noche se imponía sobre la luz; tiene un significado místico que nos genera que tengamos buen animo sobre lo que nos depara en el futuro.

Pero estamos atravesando una pandemia en donde los cuidados deben ser extremos, precisamente por la generosidad que demanda la vida colectiva, en una actitud que tiene un alto significado cívico, nos cuidamos para cuidar a la otredad, es decir, a los demás.

En este contexto, tenemos el segundo día de precampañas, conociendo ya desde ayer que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación publicó el engrose de la resolución SUP-RAP-116/2020, mediante la cual revocó el Acuerdo del Consejo General del INE sobre paridad en gubernaturas, pero ya nos queda claro que en el fondo sigue exigiéndose a los partidos políticos que de las 15 candidaturas a la gubernatura, se postule a 7 mujeres, cada uno de ellos.

Solo se observa en la resolución en referencia que se pasa del 15 al 30 de diciembre que los partidos políticos informen al INE sobre las entidades donde presentarán a siete mujeres a candidatas a gubernaturas y las ocho en las que presentarán a varones.

Al leer la resolución en cita, hay un efecto muy interesante que señala “la obligación de las autoridades de garantizar los derechos previstos en el texto constitucional”; sin embargo, el hecho de revocar al INE el Acuerdo respectivo “por carecer de competencia para sustituirse al legislador para emitir normas atinentes al modelo jurídico de las entidades federativas”, pareciera que el Tribunal excluye al INE de esa posibilidad, que ya anteriormente se la concedía a los OPLES en la resolución SUP-JRC-14/2020.

Pero además, el pasado 22 de diciembre, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación modificó el Acuerdo INE/CG635/2020 del Consejo General del INE mediante el cual emitió los lineamientos en torno a la reelección de diputaciones federales, en el sentido de modificar, según su boletín, la fecha para que las y los legisladores presenten el aviso de intención para reelegirse, planteado inicialmente para el miércoles 23 de diciembre, y que ahora será el primer día hábil de 2021. Graciosa concesión a la Cámara de Diputados, cuando en proceso electoral, todos los días y horas son hábiles.

Aunque ayer mismo, el INE anunció mediante un boletín que recibió un total de 434 manifestaciones de intención por parte de diputadas y diputados federales que buscan la elección consecutiva.

También la Sala Superior dejó sin efectos la parte de que, en la carta de intención, las y los legisladores debían presentar una relación de los módulos de atención ciudadana u otras oficinas de gestión con que cuenten, espacios que podían ser clausurados o suspendidos, sin embargo, deja sin un instrumento eficaz a la autoridad electoral para realizar una adecuada fiscalización y control de la equidad en el proceso electoral al considerar que son medidas intrusivas.

Pero es sorprendente que haya incluido también la Sala Superior en ello, la solicitud de la copia de la normatividad sobre como se hacen las asignaciones y las subvenciones; lo que al menos en lo que se redacta en el boletín, pareciera que si la autoridad electoral no puede ya conocer la normatividad aplicable, menos aún la ciudadanía, con lo cual es una medida de opacidad que ha resuelto el Tribunal.

Hay también otra Resolución del Tribunal Electoral, mediante la cual revoca medidas cautelares del INE contra el Ejecutivo Federal (SUP-REP-156/2020 Y SUP-REP-157/2020, acumulados), , en cuyo boletín manifiesta que se determinaron establecer una medida de apremio al INE por no ajustarse a criterios establecidos por la Sala Superior; pero que no está en la sentencia, me preguntaría, si esas medidas de apremio se las impondrían los propios Magistrados por no ajustarse a sus mismos criterios.

Mientras todo esto ocurre, hoy los Módulos de Atención Ciudadana, donde la ciudadanía acude a actualizar su situación registral electoral de su credencial para votar, tomarán un descanso, para reactivarse nuevamente del 28 al 30 de diciembre, y luego regresar de manera ordinaria a partir del 4 de Enero de 2021; previo al cierre de las solicitudes que será el 10 de Febrero de 2021 y la entrega de las credenciales el próximo 10 de Abril de 2021.