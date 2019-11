Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Noche de Ánimas en Michoacán no deja de sorprender a los turistas y visitantes nacionales, quienes han aprovechado para viajar en familia o en grupo para poder ser parte de esta milenaria tradición.

Aunque cada 1 y 2 de noviembre miles de paseantes llegan a las comunidades purépechas no pierden la capacidad de asombro, tal es el caso de Mauricio Muñoz, quien cada año viene de León, Guanajuato, a Michoacán en estas fechas.

«Muy interesante, ya van varios años que vengo. La verdad cada año me sorprende mucho todo lo que es Michoacán, el recorrer Janitzio, me gusta como adornan las tumbas y como tienen el respeto, el culto a la muerte», platicó.

En otros casos, el que cayera en fin de semana fue una buena oportunidad para que incluso estudiantes organizaran un viaje para conocer más de cerca esta Noche de Muertos, que tiene un gran misticismo en Michoacán y la cultura purépecha.

«Está muy bonito el pueblo de Pátzcuaro, con una cultura muy arraigada y su gente es muy acogedora, nos han recibido muy bien. Fue un viaje grupal que hicimos en compañeros de la escuela; estaba programado este paseo, solo estamos de ida y vuelta. Me ha llamado la atención los altares, las flores de cempasúchil, no es algo que no había visto», comentó el joven Arturo proveniente del estado de Jalisco.

La Noche de las Ánimas es algo que prevalece debido a que se ha transmitido de generación en generación, pero también padres de familia como Hugo Satien Palacios, de León, Guanajuato, busca que su primogénito conozca cómo se desarrolla dicha tradición.

Posted by Pátzcuaro Ayuntamiento on Thursday, October 31, 2019

«Hace algunos años tuve la oportunidad de conocerla, ahora quise traerle a mi hijo para poder enseñarle lo que es México, vine por mi cuenta, aprovechando la familia, desde las 7 de la mañana. Perfecto, estamos viendo las cosas de la cultura, la flor de cempasúchil, algo que es nuestro», platicó.

Conforme pasan las horas, las calles de Pátzcuaro comienzan a llenarse de turistas y visitantes, los cuales aprovechan para integrarse a la Noche de las Ánimas y se pintan de catrines.

Por: Josimar/Lara/R