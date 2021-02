Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Christian Nodal puso las cartas sobre la mesa y le mandó un contundente mensaje al Capi Pérez tras que el conductor de Tv Azteca expuso que el cantante lo había bloqueado de sus redes sociales.

Y es que como se recordará, el Capi puso un mensaje en una foto de la pareja en Instagram, que a Nodal y a Belinda no les agradó y decidieron borrarlo, e incluso provocó que el cantante bloqueara al conductor de esta red social.

Así, de forma inesperada, Nodal usó Twitter para escribirle al Capi y dejarle las cosas en claro: «hola no estoy molesto ni me caes mal, no sabía de ti. ahora se que eres un personaje y se cuál es tu chamba pero en su momento tenia a tu televisora hablando (mierda) sobre mi y mi relación. Pedi que bloquearán a TODO aquel que buscara atención de esa manera. Nada personal (sic)».

Tras este mensaje el conductor de Tv Azteca le respondió: «Qué bueno que lo tengas claro. Tú sigue rompiendo madres». Y bromeó en que seguirá empedándose con su música siempre.

Redacción/rmr