Ciudad de México (Rasainforma.com).- Cristiano Ronaldo, Pep Guardiola y el Real Madrid fueron galardonados como jugador, entrenador y equipo del Siglo XXI este domingo, en los Globe Soccer Awards, celebrados en Dubai.

El futbolista portugués militante de la Juventus superó en votaciones a Leo Messi, Ronaldinho y Mohamed Salah. Momentos después de recibir su reconocimiento, agradeció a los que votaron por él y agradeció a su familia por estar con él.

🏆🇵🇹 Cristiano Ronaldo, addressing the audience after having received the AGENT OF THE CENTURY 2001-2020 Globe Soccer Award for Jorge Mendes, at tonight’s gala pic.twitter.com/QHUjoDi6GA

— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2020