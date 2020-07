Reino Unido (MiMorelia.com).- En el condado de Derbyshire, en el Reino Unido, una pareja nombró a su hijo Lucifer, según informó el diario inglés The Sun.

El pequeño nació en Derbyshire el pasado 6 de abril, sin embargo, por el confinamiento por la pandemia de Covid-19, al momento no pudieron registrarlo.

Levantadas las restricciones sanitarias, los padres del menor, Dan y Mandy Sheldon, acudieron al registro civil para registrar a su hijo con el nombre de Lucifer, sin embargo, se encontraron con una renuencia de la encargada a poner tal nombre en el acta de nacimiento.

“Nos dijo que nunca podría encontrar un trabajo y que los profesores no querrían enseñarle. Traté de explicarle que no somos religiosos y que en griego Lucifer significa portador de luz y alba, pero ella no me quiso escuchar”, dijo Dan Sheldon.