Ciudad de México (MiMorelia.com/Redacción).- El #AMLOFest (cierre de campaña) del candidato a la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador está siendo tendencia en redes sociales debido a la gran cantidad de personas que se congregan en el Estadio Azteca y los artistas que irán.

Belinda, Susana Harp, Margarita la Diosa de la Cumbia y Eugenia León se encargarán de engalanar la celebración previa al día de las elecciones y se han mostrado videos de la gente aglomerada para entrar a apoyar al candidato.

Las artistas también han mostrado su apoyo a López Obrador y junto con él harán este cierre de campaña masivo en la Ciudad de México que está por comenzar.

El candidato de la coalición “Juntos haremos historia” es quien va hasta el momento con preferencia en las encuestas y este miércoles finalizan los mítines y será el domingo 1 de julio cuando los mexicanos salgan a votar.

On sale at the big campaign finale in the Estadio Azteca: #AMLO paletas pic.twitter.com/Tx5nZv9UU8

— David Agren (@el_reportero) 27 de junio de 2018