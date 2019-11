Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los estudiantes de la Normal Rural «Vasco de Quiroga» en Tiripetío, rechazaron retención de vehículos en la carretera Morelia-Pátzcuaro tras asegurar que hay una mesa de diálogo con las autoridades para atender los adeudos de las becas de prácticas para estudiantes de Cuarto año, y permitir que los alumnos de primero puedan inscribirse.

Uno de los voceros del Consejo Estudiantil de la Escuela Normal en la Tenencia de Tiripetío sin dar a conocer su nombre, aseguró que a raíz de la reunión entre estudiantes normalistas con funcionarios de las secretarías de Finanzas, Gobernación y Educación decidieron no emprender ninguna acción de presión en la ciudad, por ello, dijo que no hay ningún bloqueo en la carretera Morelia-Pátzcuaro, pero advirtió, retomar las actividades si este día no hubiera una respuesta favorable.

Reconoció que el jueves, decidieron bloquear las vías férreas a la altura de la Normal «Vasco de Quiroga» como medida de presión a las autoridades, pues desde que inició el semestre los más de 130 estudiantes del primer año no han podido inscribirse supuestamente por «dificultades administrativas».

Otra de las demandas, es el adeudo de becas para prácticas profesionales correspondientes 150 estudiantes de Cuarto año de la Normal de Tiripetío, y aunque los funcionarios del gobierno estatal se comprometiron a cubrir para este jueves el depósito no ha llegado a los jóvenes.

El vocero, expresó que en tanto las autoridades no resuelvan estas dos demandas de los estudiantes, podrían regresar a bloquear las vías del ferrocarril como lo hicieron este jueves, ya que solo así logran obtener audiencias con los titulares de las secretarías y involucradas.

En tanto, el encargado del despacho de la Secretaría de Educación, Héctor Ayala Morales, dijo que continúan con el diálogo y las mesas permanentes de atención a las demandas de los estudiantes, pero ante la carencia de recursos han solicitado a los normalistas tener paciencia hasta que haya recursos económicos disponibles en el Estado.

Según el funcionario, esperan que en breve se firme el nuevo acuerdo en materia educativa entre el gobernador, Silvano Aureoles Conejo con el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán.

Por: Guadalupe Martínez/CA