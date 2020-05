Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Después de no llegar a acuerdos favorables durante la instalación de la mesa de diálogo con autoridades educativas y de gobierno, los integrantes de la Organización de Normales Oficiales de Michoacán (ONOEM) retomaron los bloqueos en las vías del ferrocarril en la comunidad de Caltzontzin, mismos que se mantendrán hasta resolver la demanda de los jóvenes.

Los jóvenes retiraron los bloqueos el pasado miércoles bajo el compromiso de que este viernes se retomara el diálogo con las autoridades para invalidar la convocatoria de nuevo ingreso a las escuelas normales, misma que a su juicio atenta contra el normalismo por la presunta reducción de los espacios.

La reunión fue pactada para llevarse a cabo en las instalaciones del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación (IMCED), sin embargo, los jóvenes de la ONOEM, según lo expresado en entrevista por el subsecretario de Educación Media Superior y Superior Francisco Sánchez Alfonso, llegaron con una actitud altanera y grosera, pues comenzaron a insultar a los funcionarios e incluso al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo.

El funcionario de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) señaló que desde un inicio los jóvenes fueron avisados de que sólo entrarían en la mesa de diálogo un total de cinco liderazgos de la organización, pero los estudiantes exigieron el ingreso de 18 personas, y cuando se les reiteró que no era posible, los alumnos decidieron no llevar a cabo la reunión.

Te puede interesar:

Cerca de las 15:00 horas, los estudiantes se retiraron del edificio para retomar de nueva cuenta los bloqueos en la comunidad de Caltzontzin, perteneciente al municipio de Uruapan con la finalidad de presionar a la autoridad para que se tomen en cuenta sus demandas relacionadas a la convocatoria de nuevo ingreso a las normales.

En tanto, los integrantes de la organización aseguraron que los funcionarios del estado fueron quienes agredieron verbalmente a los jóvenes, pues según los estudiantes, las autoridades llegaron con una actitud «prepotente» para impedirles estar en la mesa de diálogo.

Durante entrevista, Sánchez Alfonso insistió en que las autoridades de la SEE mantendrán abierta la posibilidad del diálogo con los jóvenes de la ONOEM, siempre y cuando, liberen las vías del ferrocarril y no lleven a cabo más acciones de presión que pongan en peligro la vida de las personas, pero aclaró que la convocatoria de nuevo ingreso no puede ser modificada, porque se elaboró con elementos científicos.

El funcionario consideró que detrás de los estudiantes hay alguien o alguna organización que realiza un «juego perverso» y hasta «maquiavélico» para obligar a las autoridades a ceder los chantajes de los normalistas. «Nosotros no vamos a dialogar bajo presiones ni por caprichos. No pueden estar amenazando con que mantendrán los bloqueos si no cambiamos la convocatoria, eso ya se acabó», subrayó.

Por: Guadalupe Martínez/R