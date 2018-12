Ciudad de México (MiMorelia.com/Redacción).- Luego de recibir el Bastón de mando, el presidente Andrés Manuel López Obrador brindó su primer discurso masivo bajo este nuevo cargo, en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México.

Manifestó que el nuevo gobierno está “recibiendo un país en quiebra, sobre todo en el sector energético” tras obtener la bendición y el símbolo del liderazgo indígena mexicano.

Con un discurso de casi dos horas de duración el mandatario enlistó los 100 puntos de austeridad, algunos ya dados a conocer con antelación mientras realizó su campaña a la presidencia.

López Obrador aseveró que los delitos relacionados con corrupción serán considerados como graves.

“Luego de recibir el bastón de mando de los pueblos originarios de nuestra gran nación, reafirmo el compromiso de no mentir, no robar, y no traicionar al pueblo de Mexico”, declaró ante miles de ciudadanos que se dieron cita en el lugar.

También manifestó de nueva cuenta su rechazó a los vicios del viejo régimen y reafirmó su idea de iniciar una cuarta transformación en la nación.

“Ahora quiero expresar lo que ya hemos hecho y estamos por iniciar. Lo que bien podríamos llamar ‘una modernidad’ forjada desde abajo y para todos”, añadió en su discurso:

“Después de la purificación a la investidura presidencial por los pueblos indígenas de México, diría para resumir en una frase lo que buscamos, lo que anhelamos: la purificación de la vida pública de México”.

ZM