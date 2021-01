India (MiMorelia.com).- Una boda tomó un giro bastante inesperado cuando el novio huyó de la ceremonia y la novia terminó casándose con uno de los invitados.

Mientras la novia lloraba desconsolada, sus papás decidieron que no iban a dejar que su hija pasara por semejante humillación, por lo que le buscaron un nuevo esposo entre los invitados.

Para su suerte sí hubo un voluntario, un conductor de transporte público, quien se ofreció a tomar a la chica como su esposa.

Así que en ese mismo momento la boda se llevó a cabo.

Acerca porque el novio de la chica huyó de la boda, el India Times reportó que el joven tenía una novia, quien lo amenazó con quitarse la vida si la boda se celebraba.

Así que para evitar una tragedia, el joven accedió a escapar y encontrarse con su amante en Tumakuru. Desde entonces no se sabe de la pareja de fugitivos.

