Los días de hospitalización me dejaron tan sensible que veo esta nota y no puedo dejar de llorar.Gracias por Los Ángeles que abrazan a los cuidadores 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭Y tu novia "la fresa" pidiéndote noche de boda en París.Con todo y vestido, pareja de recién casados entregan comida en el Hospital Infantil a personas en espera de sus familiares en #CdVictoria

Posted by Rodriguez Barajas Hector Guillermo on Monday, November 25, 2019