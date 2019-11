Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Nublado pero caluroso, así es como se vivirá este miércoles en la ciudad de la cantera rosa, así lo prevé el sitio Meteored.

A decir del sitio antes mencionado, este día se prevé una máxima de 25 grados Celsius, una mínima de 11, cielo nublado con periodos cortos de sol y sin probabilidad de lluvia.

En diversas zonas de Michoacán se prevén intervalos de chubascos, temperaturas máximas de entre 35° a 40 grados Celsius.

Nacionales

El frente frío No. 15 se extenderá debilitado desde Chihuahua hasta Sinaloa, mientras que el nuevo frente frío No. 16 ingresará a Baja California e interaccionará con el fuerte ingreso de humedad generado por un vórtice de núcleo frío en la atmósfera superior. Ambos sistemas ocasionarán vientos con rachas superiores a 80 km/h en Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, ambiente muy frío y nevadas en sierras de Baja California, así como aguanieve en sierras de Sonora y Chihuahua. Finalmente, la onda tropical No. 54 se extenderá al sur de Oaxaca, favoreciendo lluvias puntuales fuertes en el sur del litoral de Pacífico.

Por: Redacción/CA