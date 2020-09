Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Galaxia Andrómeda y la Vía Láctea están comenzando a colisionar, según lo demostró una investigación hecha por científicos de la Administración Espacial Aeronáutica de Estados Unidos (Nasa) con el telescopio espacial Hubble que permitió la cartografía de esta gran envoltura de gas que se encuentra alrededor de Andrómeda.

Los hallazgos fueron publicados en la revista especializada The Astrophysical Journal, donde se explica cómo el equipo vio la luz de los quásares a través del halo de nuestra galaxia y lograron observar que el halo de Andrómeda ya se encuentra interactuando con el de la Vía Láctea.

Según Samantha Berek, especialista de la Universidad de Yale, esto es esencial para la formación de nuevas estrellas en un futuro.

Hubble recently mapped out the halo of gas around the Andromeda Galaxy. It’s too faint to see, but at some points it extends almost halfway to our Milky Way Galaxy!

