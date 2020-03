Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Sobre la anulación de la elección de la jefatura de tenencia de Teremendo de Los Reyes por parte de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Humberto Arróniz Reyes, expuso que solicitará reunirse con la magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), Alma Bahena Villalobos, responsable del punto de acuerdo que derivó en dicha sentencia porque al parecer hay una confusión al considerar que ésta es una comunidad indígena.

«El ayuntamiento buscó información en las instancias indígenas, en las universidades, en el INEGI, y no está considerada así”, explicó Arróniz Reyes.

Aseguró que también le solicitarían a la magistrada que «nos ayude a salir de ese embrollo; el TEEM nos metió en un asunto sumamente complicado y queremos pedirles a ellos y a personal del INE que nos acompañen» a la realización de la Asamblea General de la que se supone surja un acuerdo.

Explicó que «la sala lo que plantea es que se debe de volver a realizar la elección de jefe de tenencia por el método de usos y costumbres, pero en ese terreno no está nada escrito; (en) usos y costumbres lo más cercano es hacer asambleas generales y decidir, elegir, a mano alzada, pero a partir de ahí hay una serie de posibilidades o de formas que se pudieran dar y lo que nos mandata el tribunal es a que consensuemos con todas las representaciones sociales que haya, encargados del orden, comisariados, representantes comunales, sociedad de padres de familia, todo tipo de organización social que haya, para con ellos acordar un método”.

Añadió que «el Tribunal (Electoral del Estado de Michoacán) comete un error que no mide, nos dice que en el caso de la cabecera municipal a quien tenemos que consultar es a la Asamblea General, entonces en ningún caso de todas las comunidades que conforman esa tenencia nos piden que consultemos a la Asamblea General sino a representantes de los diferentes organismos sociales que ahí existan”.

Y en el terreno de la asamblea dijo que hay una división muy fuerte en la cabecera municipal de quienes están a favor de uno u otro de los candidatos, «yo le pedí a los encargados de realizar ese proceso que en la Dirección de Auxiliares de la Autoridad, que se entrevistaran con la magistrada Alma Bahena que fue la responsable de presentar el punto de acuerdo y que le pregunten cuál es la idea porque es una resolución bastante confusa».

Dijo que estuvo en la primera asamblea en la que se convocó a todos los representantes, «han de haber ido unas 200 personas, pero no se pusieron de acuerdo los miembros de la comunidad, unos dicen que es una elección superada, otros dicen que no se debe consultar a la Asamblea General de la cabecera, sino en todo caso a la Asamblea General de todas las comunidades y no solamente una, o sea ¿por qué razón el Tribunal considera que se debe hacer una elección por usos y costumbres en una tenencia, es la confusión que tiene el TEEM porque consideran que para la tenencia sí debe consultarse a la Asamblea y para otras no?, y es que hay un dato equivocado pues el tribunal considera que Teremendo es una comunidad indígena«.

Informó que desde que tomó la resolución el Tribunal, José Estrada Rodríguez ya no es jefe de tenencia y no hay nadie como auxiliar de la autoridad, «incluso el primer paso que deberíamos hacer es nombrar a un encargado de despacho porque lo que procede es nombrar a un responsable, pero si en Teremendo no respetan a una autoridad que es de su propia comunidad, no me imagino mandando a alguien de afuera a que se haga cargo de los asuntos de esa tenencia», concluyó.

Por: Fátima Miranda/rmr