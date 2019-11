Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Mi Band 4 de Xiaomi tendrá al parecer una hermana más económica que será revelada este 21 de noviembre en una presentación de Xiaomi India.

It's not a 👟 but something that tracks every step you take. Do you know who am 'i'?

RT if you know what is coming! pic.twitter.com/kbcQxrYTBy

— Mi India for #MiFans (@XiaomiIndia) November 19, 2019