Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- La revista TIME ha revelado su portada Internacional para esta semana y se trata nada más y nada menos que del grupo musical surcoreano más famoso del mundo: BTS.

Resulta increíble que todos los días esté en tendencia mundial algo relacionado con ellos; si te preguntas por qué, esto se debe a que están haciendo historia con un montón de actividades que ningún grupo de música kpop habría logrado: Campañas con UNICEF, hablar ante la ONU, agotar entradas para conciertos en menos de 20 minutos en Estados Unidos, solo por mencionar algunas cosas.

TIME’s new international cover: How BTS is taking over the world https://t.co/A55McykoQ5 pic.twitter.com/E1xiitCeZw

— TIME (@TIME) October 11, 2018