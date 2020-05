Hoy, deseo reconocer a todos los cocineros que se han hecho por sí mismos y que hoy viven la pandemia en el país que acogió sus sueños. Ellos no olvidan sus raíces y extrañan la familia, el clima, el color, el sabor, el campo, la vida y el amor a México.

Nombre del chef: Remigio Rivera

*Originario de La Magadalena Yancuitlalpan, Tochimilco Puebla.

Es propietario de un “deli” llamado “Mi Pueblito” en Hampton Bays, Nueva York.

*Un deli es una pequeña tienda de abarrotes con comida para llevar

Latinos y gringos pasan a ese pequeño pueblito por sus tacos, cemitas, mole y hasta tlayudas de Oaxaca. En Mi Pueblito encuentran el sabor a México.

Remigio Rivera, llegó a Estados Unidos en 1992, cruzando la frontera por Tijuana. Tuvo que caminar toda la noche hasta llegar a San Diego. “Tuvimos mucha suerte, no tuvimos tantas dificultades como hoy”. Para él, la idea de inmigrar a Estados Unidos le surgió desde muy joven.

“Mi papá estuvo en Los Ángeles dos años, yo ya sabía que uno se podía venir, pero mi papá nunca quiso traerme por mi edad” Pero fue que a los 16 años, un primo y él se aventuraron a cruzar la frontera y después de lograrlo, viajaron hasta la ciudad de Nueva York.

“Yo no sabía del riesgo que había. Mi papá decía que era difícil vivir aquí. No te van a dar trabajo, decía; pero yo nunca pensé en que nadie me iba a dar trabajo. No medía las consecuencias. Ni sabía si iba a tener qué comer…”

Así fue el comienzo aventurero del adolescente Remigio, sin embargo, en su experiencia de vida y trabajo en Nueva York, es uno de los Cocineros Poblanos que ha logrado salir adelante a base de mucho esfuerzo, trabajo y dedicación, pero sobretodo con muchas ganas de superarse todos los días. Relata que desde niño, quiso emprender un negocio, pues veía las carencias y las necesidades económicas que vivió durante su infancia, ya que trabajaba en el campo, cortando “maduro”, para ayudar a su familia, pues es el mayor de 8 años y siempre quiso ayudar a sus papás con el sustento de su casa.

“Desde niño, yo decía; un día yo voy a crecer. Algún día voy a hacer algo, voy a poner un negocio. Mi meta siempre fue salir adelante”

Comenta Remigio que un famoso restaurante peruano, aprendió mucho sobre cocina. Al poco tiempo se ganó la confianza de los dueños, quienes le apoyaron para que fuera a la escuela a aprender inglés. Así combinaba su trabajo de cocinero, y sus clases de inglés. “A ellos –los dueños del restaurante- les gustaba de mí, que yo quería salir adelante” Fue tanta su dedicación a su labor, que se convirtió en el administrador del negocio.

Gracias a esa experiencia, en el Restaurante Peruano, surgió la oportunidad de trabajar en el Aeropuerto Internacional Jhon F. Kennedy. Claro que el comienzo no fue fácil, pues no entró como cocinero, sino como personal de limpieza.

“Trabajaba limpiando baños, pisos, cocinas de las fábricas de comida para las aerolíneas”. E incluso laboraba horas extras para demostrar su interés, su capacidad y sus inagotables ganas de superarse.

Fue entonces que vio una buena oportunidad; “Yo sé de cocina. Pero ahí no te dan trabajo de Chef sin certificado, sin embargo, los Chefs me pusieron a prueba. Me vieron que sí sabía de cocina y me dieron la oportunidad”

Remigio era el único mexicano de 480 Chefs del Aeropuerto JFK.

“Eso fue una experiencia que nunca se me olvida, pues yo trabajaba directamente entregando la comida a los aviones” para el suministro de las aerolíneas.

Remigio desearía tener algún recuerdo, como una foto o un video, sobre su trabajo en las fábricas de comida del JFK, pero es que en aquél entonces, todavía no existían los teléfonos inteligentes como ahora.

“Yo pensaba que siempre iba a trabajar ahí” hasta que sucedió el atraque de las Torres Gemelas en el 2001. Hubo recorte de personal y fue ahí que la historia de Remigio tomó un nuevo giro. Comenzó a trabajar como taxista y posteriormente retomó su trabajo como cocinero de importantes restaurantes de Manhattan.

Relata que trabajó en una cadena de Restaurantes Tex Mex y que gracias al liderazgo de la dueña, una americana a quien le reconoce también el apoyo en su carrera, así como a la Chef, con quien trabajó hasta lograr que la cadena abriera 4 restaurantes. Fue tal el éxito que la Chef se independizó abriendo su propio restaurante. Remigio no desistía de lograr emprender también su propio negocio.

Ya con la experiencia como cocinero internacional y chef de restaurantes Tex Mex, Remigio decide mudarse a Long Island y abrir su propia taquería “Mi Pueblito” donde ya tiene 8 años establecido en el pueblo de Hampton Bays, con la gran aceptación de la clientela.

“Para mí ser mexicano es un orgullo y me ha ido bien. He tenido el reconocimiento de la gente, tanto americanos e hispanos. La gente ha recibido muy bien lo que hacemos” y para Remigio lo más importante es que las personas estén contentas y satisfechas con los platillos mexicanos y los tacos típicos que preparan en “Mi Pueblito” nombre que surgió como el recuerdo de La Magdalena, el pueblo donde nació.

¡A todos nuestros paisanos en Nueva York, nuestro abrazo fraternal!

En reconocimiento por llevar la comida mexicana hasta los lugares más exigentes del mundo, esta breve semblanza, originalmente publicada en El Diario de México Edición USA en el 2015.

Andrea Cambrón Maya

