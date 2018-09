Por: Alina Espinoza

Estados Unidos (Rasainforma.com).- Este jueves, las autoridades reportaron un tiroteo en Maryland que ha dejado varias víctimas.

A través de Twitter, la policía indicó que el incidente fue reportado a las 09:09 horas, y que están tratando de controlar la situación, por lo que piden a la ciudanía que eviten la zona.

We can confirm there was a shooting in the area of Spesutia Road and Perryman Road. Multiple victims. The situation is still fluid. Please avoid the area. Media staging area still TBD.

— Harford Sheriff (@Harford_Sheriff) 20 de septiembre de 2018