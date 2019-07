View this post on Instagram

I’m so excited to join the Marvel family as Ajak, the mother of all Eternals. It used to be the father of all Eternals, but girls… this is OUR time!!!! Estoy muy emocionada de añadirme a la familia Marvel como Ajak la madre de todos los Eternos. Antes era el padre de todos los Eternos, pero chicas… ESTE es nuestro momento!!!! @marvel #theeternals @comic_con #sdcc2019