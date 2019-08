Por: Guadalupe Martínez/@Guadalupemtzo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras asegurar que no hará una «cacería de brujas» ni tampoco despedirá a personal, el recién nombrado director del Instituto de la Juventud Michoacana (Ijumich), Gerardo Olloqui Estrada, no descartó entregar a la Secretaría de la Contraloría la documentación necesaria para que se inicie una auditoría en el periodo de la anterior titular, Giulianna Bugarini Torres.

En su primer encuentro con los medios de comunicación, el funcionario estatal destacó que tras su nombramiento realizará un diagnóstico al interior del Instituto para conocer cuál es la información que existe en torno a la situación de los jóvenes michoacanos y si en realidad hay un padrón actualizado, pero aclaró que será a principios de septiembre.

Al ser cuestionado sobre el particular después de que la ex funcionaria, hoy militante del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), fue acusada por el secretario de los Jóvenes del Movimiento Ciudadano, Geovanni Marcelino Morales en torno a un presunto desvío de recursos y altos salarios, Olloqui Estrada respondió que si alguien debe algo, lo debe pagar, por tanto, no descartó enviar toda la información correspondiente a la Secretaría de la Contraloría para que se aclare cualquier irregularidad.

Asimismo, aseguró que en su periodo al frente del Ijumich habrá transparencia, por tanto se comprometió a difundir su plan de trabajo y las actividades que se realizarán en Michoacán. Destacó que llegó a la institución para reforzar los trabajos que sus antecesores realizaron al frente del Instituto, es decir, que su función no será realizar una «cacería de brujas», ni tampoco despedirá al perosnal que actualmente opera en la dependencia, ya que todos, dijo, cuentan con experiencia probada y capacidad.

«El gobernador ha sido muy claro en que debe existir transparencia en las dependencias, y que si alguien hizo algo indebido debe pagarlo», insistió.

Cabe recordar que Olloqui Estrada, fue nominado titular del Ijumich el pasado 5 de agosto por el secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello en sustitución de Fanny Arreola y anteriormente Bugarini Torres.

