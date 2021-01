Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ciberdelincuentes lograron crear una base de datos con los números de celular de unos 533 millones de usuarios de Facebook y actualmente la están vendiendo a través de un bot de Telegram, reveló Alon Gal, cofundador de la empresa especializada en seguridad informática Hudson Rock.

Al introducir un número de teléfono, el programa permite descubrir los datos personales del usuario de Facebook correspondiente y viceversa. Aunque los resultados iniciales de la búsqueda están parcialmente censurados, el usuario puede adquirir créditos para que el bot le muestre el número completo.

In early 2020 a vulnerability that enabled seeing the phone number linked to every Facebook account was exploited, creating a database containing the information 533m users across all countries.

It was severely under-reported and today the database became much more worrisome 1/2 pic.twitter.com/ryQ5HuF1Cm

— Alon Gal (Under the Breach) (@UnderTheBreach) January 14, 2021