Obras de atención inmediata y no de relumbrón piden morelianos

Morelia, Michoacán (Boletín).- Las obras que realiza la autoridad en sus colonias y tenencias deben ser para la atención inmediata de las necesidades de los habitantes más no por capricho y libre albedrío del Ayuntamiento en turno, mencionaron colonos de la periferia de la ciudad a Daniela de los Santos Torres.

La exsíndica atendió los comentarios de los morelianos, quienes se dijeron decepcionados ante una autoridad que no cuenta con la sensibilidad que la sociedad demanda, tanto que desde el proceso de campaña anterior el equipo de trabajo del este gobierno municipalista no se ha parado a dialogar con los colonos de estas zonas de la ciudad, mencionaron.

“Ése es precisamente el problema. Vemos que se hacen las obras por ocurrencia y no porque realmente se requieran en las colonias, hay obras muy costosas pero que no son muy necesarias como lo sería un drenaje en una zona de la ciudad o pavimentación realmente necesaria, es decir, no se hacen presupuestos con equidad”, opinó ante los colonos.

Daniela de los Santos sabe que lo más importante para que un gobierno municipal camine correctamente es el contacto directo con los ciudadanos, teniendo o no un cargo público, pues sólo así pueden elaborarse presupuestos participativos y consensuados que ayuden al desarrollo y beneficio de todos.

En su camino como legisladora local y después como diputada federal, Daniela de los Santos ha establecido lazos con los morelianos que le ha permitido, desde sus cargos, lograr mejoras en comunidades, tenencias y colonias.

