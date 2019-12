Morelia, Michoacán (MiMorelia.com). – Vecinos de las colonias Clara Córdova Morán y ampliación Clara Córdova Morán, del municipio de Morelia, han denunciado el mal trabajo de reencarpetamiento que está realizando el ayuntamiento en la calle “Circuito Educadores Mexicanos”, misma que divide a ambas colonias, asegurando que es una de las obras que se están llevando a cabo en toda la ciudad, además de que ha quedado en el olvido.

En este sentido, la líder del Movimiento Antorchista en estas colonias, Audelia Jiménez, aseguró que la obra se encuentra detenida desde hace ya semanas, debido a que aseguran las autoridades que el presupuesto no alcanzó, a pesar de que el 9 de octubre presidente morenista Raúl Morón Orozco celebró el arranque de dicha obra.

Agregó que aun cuando la obra no está terminada, el personal de la empresa encargada de la obra ya abrió la calle a la circulación de autos, causando daños a los materiales que ya se habían aplicado: «el sello que habían echado ya se perdió debido a la afluencia de los coches, y si no vuelven a sellar la calle se va a llenar de baches nuevamente, además de que no están utilizando materiales de calidad, sólo molieron el que quitaron y lo volvieron a utilizar, dejando claro el nivel de responsabilidad del ayuntamiento para hacer bien las cosas», informó.

Por su parte, el colono Reynaldo Rodríguez, asegura que él era uno de los trabajadores en el reencarpetamiento, y ahora que ya no ha tenido seguimiento ha afectado en su economía, pues con el pago que obtenía de esta actividad ayudaba un poco en el mantenimiento de su familia: “me dijeron que la obra ya no podía seguir porque se acabó el dinero para hacerla, ya pasaron varias semanas y cala ya no tener ese ingreso, poco o mucho para darle de comer a mis hijos”, expresó.

Finalmente, la líder antorchista hizo un llamado a los habitantes que serían beneficiados por esta obra a que se organicen con el Movimiento Antorchista para exigir que sea reanudada y se haga con materiales de calidad, pues una vez más, dijo, se deja ver la incongruencia del gobierno morenista que dijo “primero los pobres”, pero en los hechos los más afectados son precisamente los pobres.

Por: Boletín/CA