Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- De los 907 egresados de las Normales Oficiales de Michoacán, generación 2019, la autoridad otorgará plaza base a 274 maestros a principios del 2020; mientras que el resto se entregará cuando concluya la etapa número 15 de jubilación, confirmó el subsecretario de Educación Básica del Estado, Enrique Estrada Rodríguez.

Dio a conocer que luego de las pláticas con los egresados, se acordó con ellos asistir a las ventanillas de la Secretaría de Educación para entregar la documentación que validará la unidad del Servicio de Carrera de la Secretaría de Educación Pública (SEP) a fin de ser contratados a partir de enero del próximo año.

Indicó que a los maestros normalistas, desde su llegada a Michoacán, se les dio una atención sobre su demanda de obtener plazas automáticas, por ello, deben entender que ya no son estudiantes para emprender actividades de presión y que hay reglas establecidas, las cuales deben respetarse.

Sin embargo, Estrada Rodríguez confirmó, entre los acuerdos con los maestros normalistas, la contratación de 274 de los 906 jóvenes en total de la generación 2019, pues son los espacios disponibles por el momento, pero sería hasta enero del próximo año cuando podrán estar frente a grupo, pues aún se requieren realizar los trámites pertinentes ante la SEP.

Sobre el particular, se le cuestionó si los jóvenes condicionaron a la autoridad para entregar las plazas a cambio de no bloquear las avenidas o vías férreas, el enlace del gobierno de la República respondió que no hubo ningún planteamiento de esa naturaleza a fin de iniciar la contratación oficial.

El resto de los egresados, dijo, podrán tener la base una vez que concluya la etapa número 15 de jubilación en el sector educativo de Michoacán, y que, según el encargado del despacho de la SEE, serían dos mil profesores a participar en la convocatoria con la finalidad de que haya más espacios libres.

En entrevista, refirió que el resto de los egresados desde la generación 2014 hasta la 2018, están dados de alta en el sistema de la SEP, sin embargo, a una gran mayoría de jóvenes se les dejó de pagar pese a la liberación de contratos temporales entregados por el anterior secretario de Educación, Alberto Frutis Solís.

«Vamos a resolver un tema de fondo en Michoacán para que no haya más dificultades con estos jóvenes», dijo.

