Por: Guadalupe Martínez/@Guadalupemtzo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “Es muy temprano para encartarse o descartarse y también es muy ocioso pensar en elecciones del 2024, porque hay que concentrarse en las tareas del gobierno”, expuso el mandatario de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, después del destape que hizo el dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Antonio Soto Sánchez.

El gobernador del estado, agradeció el comentario del también diputado local, pero insistió en que ahorita lo que importa es concentrarse en gobernar Michoacán, ya que esa fue la tarea que le encomendaron los ciudadanos cuando logró el triunfo en el proceso electoral del 2015.

«Es temprano pensar en eso. No me encarto ni descarto, es mejor esperar. Como bien dijo el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, las utopías se cumplen, pero ¿A quién no le gustaría ser presidente de su país, máxime si andamos en la tarea pública y en la cuestión política?», añadió.

Al ser cuestionado sobre el particular, Aureoles Conejo, señaló que se deben esperar los tiempos electorales toda vez que es muy pronto para que se piense en un relevo presidencial y más cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador apenas va iniciando.

Cabe recordar que el pasado 6 de mayo, en rueda de prensa en la sede estatal del PRD, Soto Sánchez, aseguró que el gobernador michoacano se coloca como un líder político de primer orden dentro del partido de la revolución democrática, y por tanto sería el candidato en el 2024. En su comentario, destacó que aunque faltan aún cinco años el jefe del Ejecutivo estatal, “puede ser candidato, porque es la figura política más importante del PRD, es probable que pueda ser candidato a la presidencia de la República, independientemente que puedan surgir otros personajes o liderazgos”.

