Morelia, Michoacán (Boletín). – Durante los últimos años, la autoridad municipal ha devengado su responsabilidad en los encargados del orden y los jefes de tenencia, dejando a su suerte los problemas que ahí aquejan a las familias morelianas, según pudo constatar en sus recorridos por comunidades y tenencias la candidata a la Presidencia Municipal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Daniela de los Santos Torres.

Estas autoridades auxiliares han tenido que palear los conflictos en sus comunidades y tenencias, sin el respaldo del gobierno municipal y quien no les da el apoyo que necesitan, dijo Daniela a los morelianos de comunidades ubicadas en el Distrito X.

Ahí, en la comunidad “Joyitas”, el encargado del orden, Rigoberto Campos López, hizo una serie de peticiones para el lugar, como la perforación de un pozo de agua, ductos para drenaje y espacios deportivos para niños y jóvenes.

Ya en San Antonio Carupo, el encargado del orden y ejidatarios denunciaron descuido del gobierno municipal en servicios básicos como drenaje y agua, así como instalación de baños en casa ejidal y canchas deportivas.

En la comunidad del Coro el Grande, Mario Salgado, encargado del orden, expuso la marginación del cual ha sido objeto la localidad por parte del Gobierno Municipal, ya que ni apoyos ni ayuda para resolver sus problemas han obtenido durante los últimos años, principalmente en el tema de conectividad, donde no se ha atendido la gestión para colocar una antena que dé acceso telefónico a los habitantes.

“Se le olvida al presidente municipal que nosotros también somos Morelia, sabemos que el resto más grande que tiene es la ciudad, pero nosotros también pertenecemos a este municipio”, apuntó.

La queja por este descuido siguió en Teremendo Jasso y en Zajo Grande, lugares donde la candidata se comprometió a hacer un cambio radical y hacer equipo con los jefes de tenencia y encargados del orden, pues serán sus peticiones como podremos hacer obras con planeación e inclusión de la sociedad.

“No se vale que los tengan así, que vayan a tocar puertas y no se les abran, en mí tendrán una aliada y no me voy a deslindar de mi responsabilidad, que serán también las comunidades y las tenencias, debemos acabar con esa desigualdad. Sus encargados del orden y sus jefes de tenencias no reciben ni un peso por estos trabajos que son de mucha entrega y mucha responsabilidad”.

Además de esto, en Tzintzimacato Grande y en Tzintzimacato Chico la petición incluyó atención a insumos para el campo, producción que debe ser privilegiada dado que en Morelia existe una gran potencia para la agroindustria, apuntó la candidata, comprometiéndose a recuperar apoyos de fertilizantes y evitar que los intermediarios se aprovechen de este sector desprotegido.

Finalmente, en La Alberca y Teremendo de los Reyes, prometió el rescate de las clínicas médicas, apoyos a adultos mayores y obras de inmediata atención, las cuales serán edificadas con el consenso de jefes de tenencia y encargados del orden.

