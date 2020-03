Estados Unidos (Rasainforma.com).- Este jueves, Estados Unidos decidió inculpar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro de narcoterrorismo, así lo indicó el senador estadounidense, Marco Rubio.

En este sentido, Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos, informó que el autoridades norteamericanas ofrecen 15 millones de dólares por información que lleve al arresto de Maduro.

El fiscal general Bill Barr y funcionarios del Departamento de Justicia anunciarán en unas horas sobre medidas importantes en relación a los servidores públicos de Venezuela, informó la Fiscalía estadounidense en un comunicado.

Watch Live at 11:00 am Eastern: Attorney General Barr and Justice Department officials to announce significant law enforcement actions relating to international narco-terrorism. @SDNYnews @SDFLnews https://t.co/LM1Xsufnzf

— Justice Department (@TheJusticeDept) March 26, 2020