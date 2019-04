Morelia, Michoacán (Boletín).- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), ha puesto a disposición de las y los michoacanos, su apoyo y servicio médico, en salud mental, para quienes necesiten atención y terapia clínica.

La titular de la dependencia, Diana Carpio Ríos, ha instruido a las y los trabajadores, a reforzar el trabajo que se viene realizando en materia de medicina preventiva, con el fin de evitar que problemas, como el suicidio, se sigan incrementando.

La SSM dispone de una red estatal de salud mental, donde se proporciona atención en sus 8 Jurisdicciones Sanitarias por medio de los 430 centros de salud y 27 Hospitales Regionales y Comunitarios, los cuales, a su vez, tienen una comunicación directa para la referencia de pacientes al Hospital Psiquiátrico “José Torres Orozco”, nosocomio debidamente acreditado para atender con calidad y calidez a las y los usuarios del servicio.

El suicidio es un acto relacionado a acontecimientos importantes en la vida de las personas que toman la decisión de terminar con su vida, son días simbólicos como un cumpleaños y otros factores sociales como la ausencia de algún familiar, la perdida de trabajo, crisis financiera, entre otros; este tipo de problemas, genera sentimientos de soledad, tristeza y enojo.

En los jóvenes, las causas también son multifactoriales, asociadas principalmente a cuestiones de la familia, como el desempleo, violencia doméstica o separación de los padres, decepciones amorosas, adicciones y otros, aunque el bullying y la intimidación en la adolescencia muestran gran importancia, según estudios médicos.

Prevenir estos actos es una tarea que requiere de la participación social, identificando signos de alarma que indiquen que hay riesgos y que se pueden encontrar, principalmente, en las conductas de las personas enfermas.

Señales de alerta:

• Dormir más de lo normal o no conciliar el sueño.

• Comer en exceso o dejar de comer

• No salir de su cuarto o aislarse de la familia o amigos

• No realizar actividades que anteriormente realizaba con frecuencia

• Bajar de calificaciones o reportes de indisciplina

• No le entusiasma ir a la escuela

• Llega a decir que estaría mejor muerto

• Cambios frecuentes en sus estados de ánimo

A los familiares y amigos cercanos a estas personas, se les sugiere mantener cercanía, apoyar y no recriminar, ser receptivos y escuchar; evitar los regaños o los reclamos.

De identificar a alguna persona en riesgo, es importante referirlo de manera inmediata al Centro de Salud u Hospital más cercano, de cualquiera de las instituciones médicas, para que reciba diagnóstico y tratamiento oportuno o marcar al 911 para recibir ayuda.

PO