Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- ¡Zorro no te lo lleves! Oh rayos… es la frase más famosa de la caricatura Dora la Exploradora de la que pronto se estrenará el Live Action en cines. El tráiler que ya está disponible desde hace varias semanas muestra a Dora, Botas y hasta a Diego pero no habíamos visto a Zorro hasta ahora.

De acuerdo al sitio codigoespagueti, “aparentemente la imagen fue tomada en una prueba de la película para audiencias. En la foto se ve a Zorro en versión CGI, portando su tradicional antifaz de ratero azul y sus guantes”.

Sinopsis

Después de haber pasado la mayor parte de su vida explorando la jungla con sus padres, nada podría preparar a Dora para la aventura más peligrosa de la historia: la escuela secundaria. Siempre la exploradora, Dora rápidamente se encuentra liderando a Boots (su mejor amigo, un mono), Diego y un grupo de adolescentes de apoyo en una aventura para salvar a sus padres y resolver el misterio imposible detrás de una civilización inca perdida.

El estreno de la nueva cinta será este 9 de agosto y contará con el siguiente reparto: Isabela Moner, Eugenio Derbez, Michael Peña, Eva Longoria, Danny Trejo, Benicio del Toro, Jeffrey Wahlberg.

APMA