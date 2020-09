Ciudad de México (Rasainforma.com).- Luego de que Lay Gaga mencionó la importancia de usar cubrebocas para evitar el contagio de Covid-19 durante la pasada entrega de los MTV Video Music Awards (VMA), el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, agradeció a la cantante por el mensaje.

Al recibir el premio Tricon Award, la neoyorkina finalizó su discurso de agradecimiento con un mensaje breve, pero conciso: «Quizá me escuche como un disco rayado, pero usar cubrebocas es un signo de respeto. Gracias».

Luego de este mensaje, Ghebreyesus felicitó a la cantante por promover el uso de cubrebocas y los cuatro premios que ganó durante la ceremonia.

You are definitely not a broken record, @ladygaga, to remind people to #WearAMask.

It is a sign of solidarity that also protects people’s health. Be kind and help stop the spread of #COVID19.

And my heartfelt congratulations to the #VMAs you won! pic.twitter.com/CcQSvkn2le

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) September 1, 2020