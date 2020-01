Suiza (Rasainforma.com).- Este miércoles, la Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió no declarar alerta sanitaria a nivel mundial por el coronavirus que surgió en Wuhan, China, hasta que tengan más datos sobre esta enfermedad.

En tanto, el viceministro de la Comisión Nacional de Salud de China, Li Bin, emitió algunas medidas urgentes para evitar su propagación, como desinfección y ventilación de aeropuertos, estaciones y centros comerciales.

LIVE: Press conference on the Emergency Committee meeting on new #coronavirus (2019-nCoV) https://t.co/8WOYQk9Scf

— World Health Organization (WHO) (@WHO) January 22, 2020