México (MiMorelia.com).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado este miércoles que un primer ensayo clínico de la vacuna contra el coronavirus COVID-19 ya comenzó.

En el portal de la Organización de las Naciones Unidas se ha dado a conocer que en una rueda de prensa ofrecida este 18 de marzo por el doctor Tedros Adhanom Gebreyesus, director la OMS, afirmó el logro científico «a sólo 60 días después de que China compartiera la secuencia genética del virus, se trata de un logro increíble».

Tedros elogió a los investigadores de todo el mundo que se han unido para evaluar sistemáticamente tratamientos experimentales.

«Múltiples ensayos pequeños con diferentes metodologías pueden no darnos la evidencia clara y sólida que necesitamos sobre qué tratamientos ayudan a salvar vidas. Por lo tanto la OMS y sus socios están organizando un estudio en muchos países en el que algunos de estos tratamientos no probados se van comparar entre sí», dijo Tedros.

«The first vaccine trial has begun, just 60 days after the genetic sequence of the #coronavirus was shared. This is an incredible achievement.

We commend the researchers around the world who have come together to systemically evaluate experimental therapeutics»-@DrTedros #COVID19

— World Health Organization (WHO) (@WHO) 18 de marzo de 2020