Por: Ariana Castellanos

El Congo (Rasainforma.com).- El brote de ébola en la República Democrática del Congo llevó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a declarar emergencia internacional.

Desde agosto del año pasado a la fecha han muerto mil 600 personas a causa de este mortífero virus, por lo que el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus señaló “es hora de que el mundo tome nota”.

En la ciudad de Goma, al noreste del país en la frontera con Ruanda, se confirmó el primer caso de ébola.

Por su parte el Ministerio de Sanidad de la República del Congo (RDC) señaló que desde este miércoles se ha invitado a las personas que estuvieron cerca del pastor evangelista que murió el martes pasado a consecuencia del ébola, a vacunarse.

Este peligroso brote se ha extendido por la frontera del Congo. Por el momento la OMS no ha recomendado restricciones de viajes o comercio en este país.

BREAKING NEWS: The #Ebola outbreak in #DRC constitutes a public health emergency of international concern, citing concerning geographical expansion of the virus: WHO Director-General, @DrTedros following the IHR Emergency Committee’s recommendation #alert

— World Health Organization (WHO) (@WHO) July 17, 2019