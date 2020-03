República Democrática del Congo (Rasainforma.com).- El pasado miércoles se vivió un momento único para la ciudad de Beni, ubicada al noreste de la República Democrática del Congo (SDC), pues Masiko, la última paciente diagnosticada con ébola, fue dada de alta.

An emotional day in #Beni #DRC as Masiko, the last #Ebola patient in DRC leaves the Ebola treatment centre in #Beni ! Our @WHO team was delighted to share this victory with Masiko, @MinSanteRDC , our partners, & the people of Beni. pic.twitter.com/2OQ1N14x1e

The last Ebola patient has been discharged from a treatment centre in the Democratic Republic of the Congo.

A 42-day countdown has begun to declare the end of the world’s second-deadliest Ebola epidemic. https://t.co/inNZYioo7H pic.twitter.com/58OP7NnOL4

— United Nations (@UN) March 4, 2020