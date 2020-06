Ciudad de México (Rasainforma.com).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) amplió la recomendación del uso de cubrebocas en lugares públicos donde sea imposible el distanciamiento social, como el transporte público o tiendas.

Anteriormente, la OMS recomendaba el uso de cubrebocas únicamente para personas que trabajen en el sector salud, debido a la escasez de suministros.

En conferencia de prensa, Ghebreyesus aseguró los cubrebocas «por sí solos no te protegerán del Covid-19″, por lo que también recomienda el lavado de manos constante y distanciamiento social.

April Baller, experta en control de infecciones de la OMS, dijo que los cubrebocas recomendados para el público en general son los de tela que pueden hacerse en casa.

Los cubrebocas de tela, según la OMS, deben tener por lo menos tres capas de tela de diferente material.

Today @WHO has updated its guidance on who should wear a mask, when it should be worn and what it should be made of based on evolving evidence: https://t.co/b3NvzCyerL #COVID19 pic.twitter.com/TvytnSRcw8

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) June 5, 2020