Ondas tropicales desatarán tormentas fuertes en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Para las próximas horas se prevén fuertes tormentas en el estado de Michoacán debido a dos ondas tropicales.

En comunicado de prensa autoridades de Protección Civil informaron que los reportes del Servicio Meteorológico Nacional informan de la presencia de las ondas tropicales número 8 y 9, que impactarán gran parte de la República Mexicana.

Las condiciones del clima en la entidad, indica la Coordinación Estatal de Protección, provocarán tormentas fuertes a puntuales muy fuertes de 50 a 70 mm, en los próximos días.

Ante este panorama, la Secretaría de Gobierno invita a la población en general a mantenerse informada por los medios oficiales, del desarrollo de las condiciones climatológicas a fin de estar preparados por cualquier eventualidad.

Asimismo, dar cuenta de cualquier situación de riesgo al número telefónico de emergencias 911 y seguir en caso de ser necesario, las siguientes recomendaciones.

•Extremar precauciones ante presencia de vientos fuertes y poner especial atención a construcciones de material endeble, así como posibles afectaciones en espectaculares y tendido eléctrico.

•Extremar precauciones al tránsito vehicular en carreteras y caminos rurales, vados y puentes serranos, así como zonas urbanas, si es necesario buscar rutas alternas.

•Extremar precauciones ante las ráfagas de viento que pudieran arrastrar o convertir objetos en proyectiles.

•Buscar refugio en casas y edificios de construcción sólida.

•Evitar permanecer en habitaciones que den al frente de la dirección del viento que tenga ventanales.

•Permanecer alejado de las ventanas y en caso de ser necesario, protegerse debajo de muebles sólidos y pesados o escaleras interiores.

•Extremar precauciones al transitar por brechas y caminos rurales ante baja visibilidad, terreno resbaladizo, posibles deslaves de sierras o avenidas súbitas de agua con material de arrastre.

•No transitar por zonas inundadas; ya que puede haber sumergidos cables con energía eléctrica.

•No acercarse a postes o cables de electricidad.

•No intentar cruzar cauces de ríos, arroyos, vados y zonas bajas porque puede ser arrastrado por el agua.

•Al transitar por carreteras extremar precaución al desplazarse en zonas de sierra y costa; así como en vados y brechas, debido a la presencia de vientos y lluvias.

•No cruzar puentes si el agua lo pasa por encima.

•No restablecer la energía eléctrica hasta estar seguro de que no hay cortos circuitos.

•Ante la duda sobre el estado casas y edificios, solicitar apoyo de las autoridades, mientras tanto no la utilice.

•No tomar líquidos ni alimentos que hayan estado en contacto con aguas contaminadas o anegadas.

•Evite que el agua quede estancada, ya que proliferan los mosquitos transmisores de enfermedades.

•En caso de tormentas eléctricas procurar no utilizar equipos eléctricos y electrónicos.

