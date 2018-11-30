Ciudad de México (Rasadeportes.com).- De cara al Tazón Azteca XLV del próximo sábado ocho de diciembre, la ONEFA dio a conocer este viernes 30 de noviembre el roster que representará a México ante el equipo All American Eagles de Estados Unidos.
La plantilla de 76 jugadores está compuesta en su mayoría por elementos de los Pumas de la UNAM y de los actuales campeones Tigres de la UANL.
Mañana sábado 1 de diciembre comenzarán los entrenamientos del representativo mexicano en el Campo 2 “C.P. Manuel Neri Fernández” de Ciudad Universitaria en punto de las 11:00 horas.
A continuación te presentamos el roster completo de la selección mexicana de la ONEFA para enfrentar All American Eagles de Estados Unidos en el Tazón Azteca XLV:
|JERSEY:
|NOMBRE:
|POSICIÓN:
|INSTITUCIÓN:
|1
|DIEGO YÁÑEZ PLATA
|WR
|LEONES / UANM
|2
|DAVID FLORES ESTRADA
|DB
|PUMAS / UNAM
|3
|ALEJANDRO JIMÉNEZ RODARTE
|LB
|ÁGUILAS / UACH
|5
|ARMANDO GARDUÑO AMADOR
|WR
|PUMAS / UNAM
|6
|URIEL MARTÍNEZ ZAPATA
|DE
|TIGRES / UANL
|7
|DANIEL FLORES GARCÍA
|LB
|BURROS BLANCOS / IPN
|8
|ALEJANDRO PRADO ZENDEJAS
|TE
|PUMAS / UNAM
|9
|ABEL ALEJANDRO GARCÍA ROSADO
|QB
|BURROS BLANCOS / IPN
|10
|JERÓNIMO FERNANDO ARZATE HOBART
|DB
|PUMAS / UNAM
|11
|LUIS DAVID MARTÍNEZ GUERRERO
|WR
|BURROS BLANCOS / IPN
|12
|CARLOS ENRIQUE CUENCA GARCÍA
|WR
|POTROS SALVAJES / UAEM
|13
|SERGIO RODRÍGUEZ PIÑA
|K
|TOROS / UACH
|14
|MIGUEL ANGEL AGUILAR PASTEN
|LB
|PUMAS / UNAM
|15
|MARCO ANTONIO DURÁN QUEZADA
|QB
|PUMAS / UNAM
|16
|OSCAR ELIHU DE LA CONCHA HERNÁNDEZ
|WR
|PUMAS / UNAM
|17
|VICTOR FERNANDO CRUZ JIMÉNEZ
|QB
|TIGRES / UANL
|18
|MARCO ANTONIO SANTANA DENA
|QB
|LOBOS / UAC
|19
|DANIEL EMILIANO GARCÍA DE OSIO
|DB
|TIGRES / UANL
|20
|RICARDO SAINZ LÓPEZ
|WR
|PUMAS / UNAM
|21
|JESÚS AUGUSTO SOSA PIÑA
|RB
|BURROS BLANCOS / IPN
|22
|RODRIGO GARRO DIAZ LEAL
|DB
|LINCES / UVM
|23
|JAVIER SÁNCHEZ SOTO
|DB
|TIGRES / UANL
|24
|ERICK CAZAREZ VILLALOBOS
|DB
|TIGRES / UANL
|25
|GILBERTO RODRÍGUEZ ALFARO
|RB
|CORRECAMINOS / UAT VIC
|26
|LUIS RODRIGO MADARIAGA ANTUNA
|LB
|PUMAS ACATLÁN / UNAM
|27
|AARON JESRREL PACHECO GARCÍA
|WR
|PUMAS / UNAM
|28
|MARCELO GONZÁLEZ SOLORZANO
|RB
|TIGRES / UANL
|29
|JOSE ANGEL GUTIÉRREZ MORALES
|RB
|ÁGUILAS BLANCAS / IPN
|30
|ÓSCAR ALEJANDRO DELGADO DE LA ROSA
|RB
|LOBOS / UAC
|31
|DIEGO IGNACIO PAREYON VALERO
|LB
|PUMAS / UNAM
|32
|JOSUÉ DIAZ TORRES
|DB
|CORRECAMINOS / UAT REY
|33
|JOSE EMMANUEL CAJIGA FIGUEROA
|LB
|ÁGUILAS BLANCAS / IPN
|34
|JOAN GONZÁLEZ RAMÍREZ
|DB
|LEONES / UAC
|36
|ÓSCAR SEBASTIÁN VILLAGRÁN BERROCAL
|RB
|PUMAS / UNAM
|37
|ÓSCAR ULISES PATRICIO MUÑOZ
|DB
|PUMAS / UNAM
|38
|RAFAEL PEÑA DOMÍNGUEZ
|DB
|HALCONES / UV
|39
|AXEL ARIEL MONTINI
|RB
|LEONES / UAC
|40
|FELIPE DE JESÚS MENDEZ MEZA
|LB
|LEONES NEGROS / UdG
|41
|VICTOR ALEJANDRO SÁNCHEZ PULIDO
|LB
|TIGRES / UANL
|42
|ULISES ALBERTO GARDUÑO JIMÉNEZ
|LB
|POTROS SALVAJES / UAEM
|43
|LUIS ANTONIO CANELA FRANCO
|LB
|PUMAS / UNAM
|44
|VICTOR HERNÁNDEZ YAÑEZ
|RB
|PUMAS / UNAM
|45
|RICARDO TELLO AGUIRRE
|LB
|ÁGUILAS / UACH
|46
|HUGO DANIEL CAMPOS ESCOBEDO
|DB
|PUMAS / UNAM
|47
|OSVALDO MARTIN CANCHOLA VELÁZQUEZ
|LB
|BURROS BLANCOS / IPN
|49
|ESTEBAN HIDEKEL SOLARES OROZCO
|LB
|PUMAS / UNAM
|50
|BRANDON OMAR PÉREZ CERNA
|DE
|PUMAS / UNAM
|54
|JOHAN ALDAIR VÁZQUEZ TORRES
|OL
|TIGRES / UANL
|55
|EDGARDO GARZA LERMA
|OL
|TIGRES / UANL
|56
|LUIS ALEJANDRO ÁLVAREZ LEMUS
|OL
|BURROS BLANCOS / IPN
|57
|DILAN ISRAEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
|OL
|PUMAS / UNAM
|58
|GABRIEL CRISTOBAL LUNA CASTRO
|OL
|PUMAS / UNAM
|59
|RICARDO DANIEL OROZCO SÁNCHEZ
|OL
|TECOS / UAG
|66
|JORGE ALBERTO RICO VÉLEZ
|OL
|PUMAS / UNAM
|68
|ISMAEL ALEJANDRO BETANCOURT RÍOS
|OL
|TIGRES / UANL
|71
|CARLOS CAMACHO MORALES
|DL
|LEONES / UAQ
|73
|OMAR ALVARADO LEONELLI
|OL
|FRAILES / UT
|74
|JULIO BERNARDO GARCÍA CABRERA
|OL
|PUMAS / UNAM
|75
|ÓSCAR GABRIEL GARCÍA OMAÑA
|DL
|ÁGUILAS BLANCAS / IPN
|77
|DANIEL CONCEPCION TREJO
|OL
|ÁGUILAS BLANCAS / IPN
|80
|HÉCTOR ALEXIS RODRÍGUEZ RUIZ
|WR
|LINCES / UVM
|82
|DIEGO VÁSQUEZ GARCÍA
|WR
|LOBOS / BUAP
|83
|JAVIER ALEJANDRO CALZONCIT HERNÁNDEZ
|WR
|TIGRES / UANL
|84
|JAFET NERI FÉLIX
|WR
|FRAILES / UT
|86
|OMAR TORRES VALLE
|WR
|CENTINELAS / CGP
|87
|BRANDON NIEBLA LUNA
|WR
|TIGRES / UANL
|90
|MARCO EFRAIN ZÚÑIGA SANDOVAL
|DE
|PUMAS / UNAM
|91
|JOSE DAVID CASARRUBIAS SANTIAGO
|DL
|LEONES / UANM
|92
|JOAN DANIEL LARA GOVEA
|DL
|TIGRES / UANL
|93
|HUGO JIMMY COPCA HUERTA
|DL
|BURROS BLANCOS / IPN
|94
|PATRICIO IVÁN GARZA ALVARADO
|DL
|TIGRES / UANL
|95
|MARIO EDUARDO CAÑAS LOJERO
|DE
|PUMAS / UNAM
|96
|JUAN FRANCISCO ESPINOSA MARTÍNEZ
|DL
|PUMAS / UNAM
|97
|ABRAHAM SAAVEDRA OLMOS
|DL
|LINCES / UVM
|98
|JOSE CARLOS GARRIGOZ SIERRA
|DL
|SELECCION MORELOS
|99
|LUIS ADÁN OCHOA JUÁREZ
|DL
|ÁGUILAS BLANCAS / IPN