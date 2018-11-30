Ciudad de México (Rasadeportes.com).- De cara al Tazón Azteca XLV del próximo sábado ocho de diciembre, la ONEFA dio a conocer este viernes 30 de noviembre el roster que representará a México ante el equipo All American Eagles de Estados Unidos.

La plantilla de 76 jugadores está compuesta en su mayoría por elementos de los Pumas de la UNAM y de los actuales campeones Tigres de la UANL.

Mañana sábado 1 de diciembre comenzarán los entrenamientos del representativo mexicano en el Campo 2 “C.P. Manuel Neri Fernández” de Ciudad Universitaria en punto de las 11:00 horas.

A continuación te presentamos el roster completo de la selección mexicana de la ONEFA para enfrentar All American Eagles de Estados Unidos en el Tazón Azteca XLV:

JERSEY: NOMBRE: POSICIÓN: INSTITUCIÓN:
1 DIEGO YÁÑEZ PLATA WR LEONES / UANM
2 DAVID FLORES ESTRADA DB PUMAS / UNAM
3 ALEJANDRO JIMÉNEZ RODARTE LB ÁGUILAS / UACH
5 ARMANDO GARDUÑO AMADOR WR PUMAS / UNAM
6 URIEL MARTÍNEZ ZAPATA DE TIGRES / UANL
7 DANIEL FLORES GARCÍA LB BURROS BLANCOS / IPN
8 ALEJANDRO PRADO ZENDEJAS TE PUMAS / UNAM
9 ABEL ALEJANDRO GARCÍA ROSADO QB BURROS BLANCOS / IPN
10 JERÓNIMO FERNANDO ARZATE HOBART DB PUMAS / UNAM
11 LUIS DAVID MARTÍNEZ GUERRERO WR BURROS BLANCOS / IPN
12 CARLOS ENRIQUE CUENCA GARCÍA WR POTROS SALVAJES / UAEM
13 SERGIO RODRÍGUEZ PIÑA K TOROS / UACH
14 MIGUEL ANGEL AGUILAR PASTEN LB PUMAS / UNAM
15 MARCO ANTONIO DURÁN QUEZADA QB PUMAS / UNAM
16 OSCAR ELIHU DE LA CONCHA HERNÁNDEZ WR PUMAS / UNAM
17 VICTOR FERNANDO CRUZ JIMÉNEZ QB TIGRES / UANL
18 MARCO ANTONIO SANTANA DENA QB LOBOS / UAC
19 DANIEL EMILIANO GARCÍA DE OSIO DB TIGRES / UANL
20 RICARDO SAINZ LÓPEZ WR PUMAS / UNAM
21 JESÚS AUGUSTO SOSA PIÑA RB BURROS BLANCOS / IPN
22 RODRIGO GARRO DIAZ LEAL DB LINCES / UVM
23 JAVIER SÁNCHEZ SOTO DB TIGRES / UANL
24 ERICK CAZAREZ VILLALOBOS DB TIGRES / UANL
25 GILBERTO RODRÍGUEZ ALFARO RB CORRECAMINOS / UAT VIC
26 LUIS RODRIGO MADARIAGA ANTUNA LB PUMAS ACATLÁN / UNAM
27 AARON JESRREL PACHECO GARCÍA WR PUMAS / UNAM
28 MARCELO GONZÁLEZ SOLORZANO RB TIGRES / UANL
29 JOSE ANGEL GUTIÉRREZ MORALES RB ÁGUILAS BLANCAS / IPN
30 ÓSCAR ALEJANDRO DELGADO DE LA ROSA RB LOBOS / UAC
31 DIEGO IGNACIO PAREYON VALERO LB PUMAS / UNAM
32 JOSUÉ DIAZ TORRES DB CORRECAMINOS / UAT REY
33 JOSE EMMANUEL CAJIGA FIGUEROA LB ÁGUILAS BLANCAS / IPN
34 JOAN GONZÁLEZ RAMÍREZ DB LEONES / UAC
36 ÓSCAR SEBASTIÁN VILLAGRÁN BERROCAL RB PUMAS / UNAM
37 ÓSCAR ULISES PATRICIO MUÑOZ DB PUMAS / UNAM
38 RAFAEL PEÑA DOMÍNGUEZ DB HALCONES / UV
39 AXEL ARIEL MONTINI RB LEONES / UAC
40 FELIPE DE JESÚS MENDEZ MEZA LB LEONES NEGROS / UdG
41 VICTOR ALEJANDRO SÁNCHEZ PULIDO LB TIGRES / UANL
42 ULISES ALBERTO GARDUÑO JIMÉNEZ LB POTROS SALVAJES / UAEM
43 LUIS ANTONIO CANELA FRANCO LB PUMAS / UNAM
44 VICTOR HERNÁNDEZ YAÑEZ RB PUMAS / UNAM
45 RICARDO TELLO AGUIRRE LB ÁGUILAS / UACH
46 HUGO DANIEL CAMPOS ESCOBEDO DB PUMAS / UNAM
47 OSVALDO MARTIN CANCHOLA VELÁZQUEZ LB BURROS BLANCOS / IPN
49 ESTEBAN HIDEKEL SOLARES OROZCO LB PUMAS / UNAM
50 BRANDON OMAR PÉREZ CERNA DE PUMAS / UNAM
54 JOHAN ALDAIR VÁZQUEZ TORRES OL TIGRES / UANL
55 EDGARDO GARZA LERMA OL TIGRES / UANL
56 LUIS ALEJANDRO ÁLVAREZ LEMUS OL BURROS BLANCOS / IPN
57 DILAN ISRAEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ OL PUMAS / UNAM
58 GABRIEL CRISTOBAL LUNA CASTRO OL PUMAS / UNAM
59 RICARDO DANIEL OROZCO SÁNCHEZ OL TECOS / UAG
66 JORGE ALBERTO RICO VÉLEZ OL PUMAS / UNAM
68 ISMAEL ALEJANDRO BETANCOURT RÍOS OL TIGRES / UANL
71 CARLOS CAMACHO MORALES DL LEONES / UAQ
73 OMAR ALVARADO LEONELLI OL FRAILES / UT
74 JULIO BERNARDO GARCÍA CABRERA OL PUMAS / UNAM
75 ÓSCAR GABRIEL GARCÍA OMAÑA DL ÁGUILAS BLANCAS / IPN
77 DANIEL CONCEPCION TREJO OL ÁGUILAS BLANCAS / IPN
80 HÉCTOR ALEXIS RODRÍGUEZ RUIZ WR LINCES / UVM
82 DIEGO VÁSQUEZ GARCÍA WR LOBOS / BUAP
83 JAVIER ALEJANDRO CALZONCIT HERNÁNDEZ WR TIGRES / UANL
84 JAFET NERI FÉLIX WR FRAILES / UT
86 OMAR TORRES VALLE WR CENTINELAS / CGP
87 BRANDON NIEBLA LUNA WR TIGRES / UANL
90 MARCO EFRAIN ZÚÑIGA SANDOVAL DE PUMAS / UNAM
91 JOSE DAVID CASARRUBIAS SANTIAGO DL LEONES / UANM
92 JOAN DANIEL LARA GOVEA DL TIGRES / UANL
93 HUGO JIMMY COPCA HUERTA DL BURROS BLANCOS / IPN
94 PATRICIO IVÁN GARZA ALVARADO DL TIGRES / UANL
95 MARIO EDUARDO CAÑAS LOJERO DE PUMAS / UNAM
96 JUAN FRANCISCO ESPINOSA MARTÍNEZ DL PUMAS / UNAM
97 ABRAHAM SAAVEDRA OLMOS DL LINCES / UVM
98 JOSE CARLOS GARRIGOZ SIERRA DL SELECCION MORELOS
99 LUIS ADÁN OCHOA JUÁREZ DL ÁGUILAS BLANCAS / IPN

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