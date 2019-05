Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- Onward es el nombre de la nueva película de Pixar que ya tiene fecha de estreno y que contará con las voces en inglés de los actores Tom Holland, Julie Dreyfus y Chris Pratt.

Se trata de una historia de elfos que son hermanos y han vivido un buen tiempo debajo de una ciudad moderna en donde viven con su madre y su mascota dragón; las primaras imágenes han sido reveladas y se ven un poco distintas a la animación que suele hacer Pixar.

See Chris Pratt, Julia Louis-Dreyfus & Tom Holland as Elves in Disney-Pixar's Onward: First Look! https://t.co/zXxFMquwM7

