“He visto a la Policía de Michoacán, también a las federales y también he visto soldados del Ejército. He viajado en la mañana, en la tarde, en la noche y afortunadamente todo muy bien. Me siento segura al estar transitando en esta autopista”, manifestó Nayeli Pérez, pobladora de Lázaro Cárdenas, Michoacán.