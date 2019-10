Por el desarrollo de una de mis actividades profesionales debo y me gusta ver noticiarios; unos más que otros, pero veo varios al día, y durante las últimas dos semanas, he visto en noticiarios de televisa una actividad sistemática: el intento de posicionar el mensaje de que en Michoacán, se vive entre violencia e ingobernabilidad.

He evaluado espacios informativos, comentarios editorializados y en general, la comunicación de la periodista Denise Maerker, y le observo diversas “figuras retóricas” y enfáticas, cuya intención es la de pulverizar la imagen y la reputación del gobernador de la entidad, Silvano Aureoles Conejo.

Me pregunto, ¿a quién le interesa que suceda esto? Las hipótesis que tengo, van más allá de una:

a) Es interés de la periodista.

b) Es interés del medio en el que trabaja.

c) Es interés del Gobierno Federal.

d) Es interés de poderes de facto, que van más allá de estructuras formales.

La hipótesis puede ser la que usted elija, pero en realidad, tener un Poder Ejecutivo debilitado no le conviene a los michoacanos que no se encuentran cerca de los círculos de amistad o de vinculación con las personas o los entes públicos y fácticos señalados.

¿La violencia existe en Michoacán? Sí, es un hecho, como existe en todo el país; pero también me resulta evidente que existe alguna mano que quiere mecer la cuna y golpear la figura del Gobernador.

Debemos tener mucho cuidado, porque Michoacán aún no logra sortear los problemas que enfrenta.

Si usted se pregunta ¿por qué la violencia en el Estado?, ¿por qué la falta de pagos a maestros?, ¿por qué la UMSNH llegó al punto de quiebra? o ¿por qué no llegan las inversiones que requiere la entidad para desarrollarse?. Bueno, todo esto es el resultado de gobernantes que dejaron de hacer lo que les corresponde; pero también de ciudadanos que han sido copartícipes de esquemas de corrupción; y sin duda, de algunos medios de comunicación que siguen intentado vivir del: “plata o golpe informativo”.

Lo que veo en algunos noticiarios de la periodista Maerker ya lo vi hace algunos años y no me gusta nada.

Es un hecho que el gobernador debe trabajar más aprisa en los problemas de la entidad. Le restan dos años para apuntalar lo realizado en los dos primeros tercios de su sexenio. También, considero, debe ser conciente de la necesidad que tiene de definir lo antes posible algunos tonos de su estilo de comunicación verbal. Prefiero al Silvano serio, puntual, directo y claro, que al sarcástico, de confrontación o bromista, porque estos tonos no son los adecuados en ciertos contextos. Si cobra conciencia de sus tres lenguajes: verbal, paraverbal y no verbal, logrará posicionar mejor su mensaje y tendrá menos problemas.

El presidente de la República debe asumir compromisos concretos para Michoacán y aterrizarlos en lo inmediato. La verdad es que los michoacanos necesitamos que el Gobierno federal nos ayude para salir de los problemas que enfrentamos, pero si, por el contrario, se asume indiferente, alejado, distante, frívolo, por ejemplo, ante el asesinato de 13 policías, la señal no es alentadora. Menos lo es, con su empecinamiento en una retórica de abrazos no balazos que en nada ha servido ante la explosiva capacidad de fuego, logística y económica de los grupos criminales.

Y los ciudadanos, debemos ser mucho más concientes del tipo de comunicación o plataformas informativas que estamos consumiendo, porque algunos medios tienen la intención de estigmatizar a ciertos gobernantes, para obtener ganancias económicas o de poder.

Créanme cuando les digo que Michoacán y todos sus sectores productivos perderán aún más años de desarrollo, si se permite que, desde algún lugar, sigan golpeando a su Gobernador.

Quienes crean que ganarán golpeando al gobernador, el día de mañana estarán perdiendo al ser golpeados.

Eso ya lo vi y hoy vuelvo a ver una operación para desestabilizar al gobernador en turno.

* El autor, tiene estudios de doctorado en Política, de maestría en Ciencia Política, de maestría en Neuromarketing, licenciatura en Derecho y diplomado en Marketing Político.

