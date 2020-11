Reino Unido (Rasainforma.com).- El futbolista mexicano Raúl Jiménez fue operado con éxito luego de salir inconsciente de la cancha tras sufrir un choque de cabeza con David Luiz.

A través de redes sociales, el equipo de Jiménez, Wolves informó que el delantero fue operado la noche del pasado 29 de noviembre en un hospital de Londres.

Raul is comfortable following an operation last night, which he underwent in a London hospital.

He has our love and support as he begins a period of recovery.

We’re all with you, @Raul_Jimenez9.

— Wolves (@Wolves) November 30, 2020