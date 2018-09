Oportunidades de desarrollo, asignatura pendiente con los jóvenes: gobernador

Por: Andrea Bocanegra/ @AndreaB09595812

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las autoridades no han hecho lo suficiente para garantizar oportunidades de desarrollo a los jóvenes, quienes hoy en día siguen perdiendo el camino, van a la cárcel o mueren por actividades delictivas, reconoció el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, en la entrega del Premio Michoacano de la Juventud 2018.

Ante familiares de los galardonados y autoridades estatales, el jefe del Ejecutivo advirtió que, contrario a los discursos, en la realidad son jóvenes quienes en su mayoría cometen delitos, y consecuencia de ello van a la cárcel o fallecen.

“Quienes se detienen por un delito o pierden la vida no rebasan los 25 años de edad, lo que quiere decir que hemos sido incapaces de ofrecer alternativas reales para evitar que caigan en malas prácticas y dañen su vida y la de sus familias”, dijo.

“No estamos haciendo lo suficiente porque miles de jóvenes todavía andan buscando el camino que les permita enfrentar los retos y muchos no lo encontraron. Cuando reviso los expedientes en secuestro son muchos los que participan en actos de secuestro y veo declaraciones donde dicen ‘es que yo no sabía, prestaba mi teléfono o sólo daba de comer’, pero van a acabar con una condena no menor a los 70 años porque no hay fianza”, externó.

Asimismo, el mandatario michoacano señaló que ni siquiera el sistema educativo en México es suficiente para atender a esta población, porque miles se quedan sin estudiar por falta de espacios en las instituciones públicas; “En educación básica andamos al cien por ciento de cobertura, en media al 80, pero en el nivel superior la situación se revierte porque tenemos un 80 por ciento de déficit”, apuntó.

Premio Michoacano de la Juventud 2018

En esta ocasión, el Gobierno de Michoacán, a través del Instituto de la Juventud Michoacana, entregó premios y menciones honoríficas a jóvenes de 15 a 29 años de edad que destacan por actividades relevantes realizadas en este o en años anteriores.

Los ganadores fueron seleccionados por jurados especializados en cada una de las distinciones recibirá una presea de plata y un reconocimiento entregado por el gobernador, además de un estímulo económico de más de 40 mil pesos.

Mérito Académico: Categoría A, Héctor Mauricio de la R.; Categoría B Christian Fernando G.

Promoción y Defensa de los Derechos Humanos: Categoría A, Desierta; Categoría B, Jonathan V.

Igualdad Sustantiva: Categoría A, Desierta; Categoría B, Proyecto Artemisa.

Innovación y Desarrollo Tecnológico: Categoría A, Ciencia por Michoacán; Categoría B, Prothesia.

Expresión Artística y Cultural: Categoría A, Desierta; Categoría B, Verónica Lucía M.

Mérito al Emprendimiento: Categoría A, Williams L.; Categoría B, Luis Felipe T.

Inclusión a la Discapacidad: Categoría A, Vidal L.; Categoría B, Brenda L.

Fomento a la Organización y Participación Política y Democrática: Categoría A, Pedro Javier R.; Categoría B, José Antonio C.

Promoción de los Derechos y Culturas Indígenas: Categoría A, Desierta; Categoría B, Leonardo O.

Protección y Cuidado del Medio Ambiente: Categoría A, Layla Romina R.; Categoría B, Axel Mayo E.

