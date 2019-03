Ciudad de México (Rasacandela.com/Redacción).- Un juez estadounidense emitió una orden de arresto contra Fernando Carrillo por no pagar 15 mil dólares de pensión alimentaria de su hijo Ángel Gabriel.

Y a pesar de que Carrillo, quien se encuentra viviendo en México, pagara los 15 mil dólares que debe la orden seguiría su curso, ya que ha incumplido con las reglas que una jueza le indicó.

“La cuestión es que él ha incumplido con una orden de la jueza, ha incumplido con todas las reglas de la jueza y no ha pagado. Nunca le dio la cara a la jueza… y por incuplimiento tiene orden de arresto”, dijo Margiolis Ramos.

Ramos explicó que el venezolano al principio le dio mil 200 dólares, pero cuando se estableció ya la demanda, la juez bajó el monto a 600 billetes verdes.

“Cuando la jueza tomó la decisión, él se fue del país y dejó de pagar”.

Después del fallo de la jueza, él decidió renunciar al niño, diciendo que no lo iba a ver más y se fue”, aseguró.

Hace un año y medio que Fernando no ve a su hijo, según su ex pareja, y que hace una semana le escribió para invitarla a que viajara a México, pero ella no aceptó y le pidió que pagara el dinero que le debe.

“Cuando supo de la orden de arresto me dijo: ‘vas a ir a la corte y vas a retirar todo y después nos arreglamos por notaria’ y yo le dije que no, que lamentablemente no tengo nada que retirar, porque el problema no es conmigo, el problema es con la jueza”, aseguró.

Cuando se le preguntó que él la había acusado de malgastar el dinero que el enviaba para el niño, quien aseguró trabajar en la venta de vinos en Estados Unidos, contestó que eso le dio mucha risa porque de los mil 200 que le daba, 600 los gastaba en la asesoria para su hijo.

“Ahorita hago de todo, estoy haciendo Uber eats, para mantener y cubrir todos los gastos de mi casa, estudio, vendo ropa, de todo un poco”, explicó.

Con información de Digital Media Noticias.

ZM