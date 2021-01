A principios del mes de diciembre se hizo mucho escándalo, el cual duró 5 minutos, respecto de una noticia que hizo que las personas dijeran que era el inicio del apocalipsis: el agua comienza a cotizar en la bolsa de valores de EUA.

Como ya es costumbre de este espacio, te voy a decir la neta del planeta de este tema para que puedas sacar tus propias conclusiones.

En primera, la noticia decía que, a partir de diciembre, el agua comenzaría a cotizar en el mercado de futuros de EUA mas no cotizaría como una empresa o acción, sino que son contratos para la compra y venta del líquido en un futuro que abarca, generalmente, 6 meses.

Ahora, antes de que vayas a comprar todas las cisternas y tinacos que puedas para llenarlas con la manguera y sientas que estás invirtiendo déjame explicarte bien como está el show.

Sin entrar al choro técnico del funcionamiento del mercado de futuros y el resto de instrumentos derivados solamente te comento que, el agua, se encuentra cotizando bajo un nombre que se llama NQH2O y que es su “ticker” o apodo con el que se identifica.

NQH2O fue creado desde el 2019 pero sólo se usaba como dato informativo. En diciembre 2020 ahora sí se puede comprar como acción y es lo que ocasionó tanto revuelo. Para que te des una idea de los precios, en el 2019 valía como 200 dólares cada acción, en octubre del 2020 valía poco más de 700 dólares y ahorita en enero 2021 vale como 500. Cada contrato es de más de 1 millón de litros de agua así que comprar esa cantidad de agua costaría menos de 10 mil pesos si lo haces por medio de la bolsa. Lo siento para aquellos que ya habían soñado en hacerse ricos acumulando agua en tinacos.

Lo anterior es para que veas que no se trata de que todo mundo entró el pánico porque el agua se vaya a acabar, digo, si nos la estamos acabando pero esta acción de la bolsa no tiene que ver con eso. Otra cosa importante es que NQH2O se refiere al agua que hay en el estado de California en EUA y nada más.

La relación entre el agua y el dinero siempre ha existido. Aunque en México el agua es de la nación y ésta otorga concesiones para su uso, en otros países esas concesiones les otorgan derechos privados a las empresas que los obtienen.

Entonces si no afecta a nadie más que a California, el precio de cada acción o contrato es por muchísima agua por poco dinero y es además un tema que existe desde hace 2 años ¿cuál es entonces la bronca o para que sirve tanto chisme?

Pues la neta le sirve a las empresas que hay justo en California y que algunas son de las más grandes del mundo a poder proyectar los costos del líquido cuando es una parte importante de sus procesos. Por ejemplo, ¿tú crees que a la Coca Cola le interese saber el precio del agua en 6 meses? Pues claro que sí. Sirve también para la agroindustria el saber, en base al precio, si habrá escases para la próxima cosecha o no.

En México no hay condiciones para que exista un índice, acción o contrato del futuro del agua por muchas cosas técnicas que no te voy a explicar para no dormirte pero, por lo pronto, no veremos algo así en nuestro país.

Así que ya lo sabes, si ibas a iniciar tu negocio de almacenamiento y venta de agua porque el apocalipsis iba a iniciar olvídalo, mejor concéntrate el sobrevivir al covid y luego te pones a buscar ideas de negocio.

Si tienes alguna duda específica que quieras resolver o tema que quieras que platique en este espacio pregúntame en mi correo inteligenciaenfinanzas@gmail.com, a mi Twitter @RockBrokers o en www.facebook.com/rockbrokers/