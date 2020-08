Canadá (MiMorelia.com).- Una mujer de 44 años identificada como Stephanie Blais, quien hablaba por teléfono con su padre, fue asesinada por un oso negro frente a su hijo de nueve años en la provincia canadiense de Sakatchewan, según información de Daily Mail.

A pesar de que el esposo de Stephanie Blais disparó contra el oso para que soltara a la mujer y después le practicó reanimación cardiopulmonar, por desgracia y debido a las graves heridas, ésta ya no contaba con pulso. Se informó que el niño de nueve años fue testigo de todo.

-No acercarse.

-Guardar la calma.

-No alimentarlos.

-No arrojarles piedras ni objetos.

-Evitar fotografiarlos.

-No tomarse selfies.

-No dejar basura a su alcance.

-No molestarlos y alejarse de ellos.

Canadian woman, 44, is mauled to death by a black bear while on phone to her father outside family cabin while her nine-year-old son watched from inside

via https://t.co/KcPsMi1618 https://t.co/C2Xoh2M5lb

— Erinosho Segun (@ErinoshoSegun) August 26, 2020