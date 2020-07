Ciudad de México (Rasainforma.com).- Debido al cambio climático por la actividad humana están en peligro muchas especies por la destrucción de su hábitat y sus oportunidades de alimentarse.

Una de las especies más afectadas por esta problemática es el oso polar, pues se ha dicho que han comenzado a devorarse entre sí por la falta de alimento.

De acuerdo a un estudio publicado en la Nature Climate Change, el cambio climático podría ocasionar la casi extinción de los osos polares antes del fin de siglo, ya que son incapaces de alimentarse por la falta de hielo en el océano.

Si continúan las emisiones de gas con efecto invernadero al mismo ritmo, la caída de reproducción y la supervivencia de esta especie pondría en peligro casi todas las subpoblaciones de aquí a 2100, según los investigadores.

