Estados Unidos (MiMorelia.com).- La empresa de animación japonesa Toei Animation organizó el Kamehameha más grande durante la Comic-Com de San Diego para imponer un nuevo Récord Guinness.

La empresa convocó mediante su cuenta de Twitter a los fans del popular anime Dragon Ball para hacer el Kamehameha simultáneo más grande del mundo.

Los otakus respondieron al llamado, y se presentaron a las 3:00 pm hora local para imponer esta nueva marca. La mayoría de ellos estaba caracterizada como personajes del anime.

Los fanáticos reunieron su ki, y al unísono lanzaron el famoso grito del ataque más característico de Goku, el protagonista de Dragon Ball. El momento quedó captado por el juez de los Guinness y la cuenta oficial de Toei Animation.

Ladies & Gentlemen, the official Guinness World Record attempt for the WORLD’S LARGEST KAMEHAMEHA, lead by @SeanSchemmel !!! 🐲👐💥 pic.twitter.com/KKbPRHSA7O

Un total de 786 fanáticos, liderados por el actor Sean Scheme, quien da voz a Goku en el doblaje en inglés, rompieron el récord anterior que era de 250 fans, según Excélsior.

The official attempt for the WORLD’S LARGEST KAMEHAMEHA just happened! 🔥👊🏻

Lend us your energy for the final count! pic.twitter.com/rCehVZSEQs

— Dragon Ball Super (@dragonballsuper) 17 de julio de 2019